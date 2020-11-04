04.11.2020
22:27
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Культура

Фотоконкурс «Многоликая Якутия» подвел итоги

Дом дружбы народов  имени А.Е.Кулаковского подвел итоги фотоконкурса «Многоликая Якутия», объявленного в начале сентября этого года в сети INSTAGRAM. В конкурсе приняли участие представители более 20 национальных общин и народов, которые живут  в Якутии. Разнообразие национальных костюмов, их неповторимый стиль и колорит восхитили, энтузиазм и талант участников  радует.

В номинации  «Победитель народного голосования и  зрительских симпатий»  победила Светлана Яковлева из г.Якутск. 

Дипломом   в  номинации «Победитель зрительских симпатий» награждается Нарыйаана Винокурова .

В номинации  «Победитель зрительских симпатий»   лидировал- коллектив цыганской  диаспоры г.Якутска

Также в номинации  «Победитель зрительских симпатий»  отмечен этнофольклорный ансамбль «Орогой». Руководитель Василий Старостин –Мэнун.

В номинации  «Почтенный возраст славен»  большинство голосов получил коллектив бабушек «Комулуок»» из  с.Улахан-Аан  Хангаласского улуса.  Руководитель Македонова Вера Алексеевна.

Номинация «Почтенный возраст славен» присуждается старейшему участнику   конкурса Егоровой Зое  Васильевне  из  с.Чаппанда, Нюрбинского  улуса. Зое Васильевне 85 лет.

Номинация «Верность и преемственность поколений»  присваивается Детскому фольклорному ансамблю «Кэскил» МАУ ДО «ЦДО»  г.Мирный.  Руководитель Кан Надежда Михайловна.

В номинация «Юные хранители традиций»   победили  Кириллина Милана  и Спиридонова Ева из с.Саскылах, Анабарский улус.

Также  в номинация «Традиции и будущее глазами детей»  получили признание зрителей Ловцовы Роман и Эмилия.

В номинации  «Семейные ценности» с большим количеством голосов лидировала  семья Саввиновых – Мария, Платон, Сайынаара, Сайдам, Сайдын.

Номинация «Мужественность и приверженность традициям»  присуждается – Петрову  Анатолию  Прокопьевичу  г.Якутск .

Специальный приз от организатора  конкурса  в номинации  «Сохранение охотничьей культуры и традиций»  награждается Юрий Пахомов из с. Хатыстыр Алданский улус. 

Огромное спасибо  участникам Ассамблеи народов из Мирнинского и Олекминского районов;  коллективам учебных заведений, учреждениям дополнительного образования, школам, детским  садам за ваше активное участие! За то, что украсили нашу жизнь своими яркими и уникальными фотографиями!

Мы поздравляем участников  с победой! Поздравляем ваших преданных друзей, родных и коллег, всех,  кто отдавал вам свои голоса. Благодаря вам, сохраняется и укрепляется мир и дружба между народами!

Фото: пресс-служба Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского
Источник: пресс-служба Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского
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