Фотоконкурс «Многоликая Якутия» подвел итоги

Дом дружбы народов имени А.Е.Кулаковского подвел итоги фотоконкурса «Многоликая Якутия», объявленного в начале сентября этого года в сети INSTAGRAM. В конкурсе приняли участие представители более 20 национальных общин и народов, которые живут в Якутии. Разнообразие национальных костюмов, их неповторимый стиль и колорит восхитили, энтузиазм и талант участников радует.

В номинации «Победитель народного голосования и зрительских симпатий» победила Светлана Яковлева из г.Якутск.

Дипломом в номинации «Победитель зрительских симпатий» награждается Нарыйаана Винокурова .

В номинации «Победитель зрительских симпатий» лидировал- коллектив цыганской диаспоры г.Якутска

Также в номинации «Победитель зрительских симпатий» отмечен этнофольклорный ансамбль «Орогой». Руководитель Василий Старостин –Мэнун.

В номинации «Почтенный возраст славен» большинство голосов получил коллектив бабушек «Комулуок»» из с.Улахан-Аан Хангаласского улуса. Руководитель Македонова Вера Алексеевна.

Номинация «Почтенный возраст славен» присуждается старейшему участнику конкурса Егоровой Зое Васильевне из с.Чаппанда, Нюрбинского улуса. Зое Васильевне 85 лет.

Номинация «Верность и преемственность поколений» присваивается Детскому фольклорному ансамблю «Кэскил» МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный. Руководитель Кан Надежда Михайловна.

В номинация «Юные хранители традиций» победили Кириллина Милана и Спиридонова Ева из с.Саскылах, Анабарский улус.

Также в номинация «Традиции и будущее глазами детей» получили признание зрителей Ловцовы Роман и Эмилия.

В номинации «Семейные ценности» с большим количеством голосов лидировала семья Саввиновых – Мария, Платон, Сайынаара, Сайдам, Сайдын.

Номинация «Мужественность и приверженность традициям» присуждается – Петрову Анатолию Прокопьевичу г.Якутск .

Специальный приз от организатора конкурса в номинации «Сохранение охотничьей культуры и традиций» награждается Юрий Пахомов из с. Хатыстыр Алданский улус.

Огромное спасибо участникам Ассамблеи народов из Мирнинского и Олекминского районов; коллективам учебных заведений, учреждениям дополнительного образования, школам, детским садам за ваше активное участие! За то, что украсили нашу жизнь своими яркими и уникальными фотографиями!

Мы поздравляем участников с победой! Поздравляем ваших преданных друзей, родных и коллег, всех, кто отдавал вам свои голоса. Благодаря вам, сохраняется и укрепляется мир и дружба между народами!