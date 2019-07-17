Фотография якутянки попала в Vogue Italia

Итальянский Vogue опубликовал фотографию «Сестры» фотографа из Якутии Миры Саффар.

Об этом она сообщила в своем Twitter.

Я сейчас в таком приятном шоке😱🤯😍❤️

Люди, которые заставляли меня профессионально заняться фотографией всегда видели то, чего не видела я!

Эта публикация огромный толчок вперед✨ — ньуккунюрушка (@nukkunatoRRR) July 15, 2019

«Пока ждала врача, зарегистрировалась в Vogue Италия, закинула пару фоток из вчерашней серии и угадайте, что? Одобрили! Я не верю своим глазам!» — пишет Мира Саффар.

В Instаgram фотограф пишет, что на проведение фотосессии ее вдохновила реклама девушки с заколками для волос в воде.