Фотография якутянки попала в Vogue Italia

View this post on Instagram

Серия Сестры. В один из прекрасных июльских дней, всплыла реклама, а там была красивейшая девушка с заколками для волос в воде. Долго не думая, спросила у друзей, кто хочет сняться, я планировала отснять одного человека, но так вышло даже круче😍🔥🔥🔥 Было дико смешно делать укладку на пляже, пока я стояла распыляла лак и крепила заколки все отдыхающие смотрели на нас, как на идиотов, но от этого настрой девочек на съемку только увеличивался, толи от того, что не один такой идиот, толи было просто весело😂😂😂 а было очень весело! Поэтому вот за этими грустными и отрешенными лицами 250 кадров с улыбкой до ушей. Спасибо за день мои любимые @pzqaetqr @anya_tellei @aero.cobra