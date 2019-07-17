Фотография якутянки попала в Vogue Italia

Итальянский Vogue опубликовал фотографию «Сестры» фотографа из Якутии Миры Саффар.
Об этом она сообщила в своем Twitter.
Я сейчас в таком приятном шоке😱🤯😍❤️
Люди, которые заставляли меня профессионально заняться фотографией всегда видели то, чего не видела я!
Эта публикация огромный толчок вперед✨
— ньуккунюрушка (@nukkunatoRRR) July 15, 2019
«Пока ждала врача, зарегистрировалась в Vogue Италия, закинула пару фоток из вчерашней серии и угадайте, что? Одобрили! Я не верю своим глазам!» — пишет Мира Саффар.
В Instаgram фотограф пишет, что на проведение фотосессии ее вдохновила реклама девушки с заколками для волос в воде.
«Долго не думая, спросила у друзей, кто хочет сняться, я планировала отснять одного человека, но так вышло даже круче. Было дико смешно делать укладку на пляже, пока я стояла распыляла лак и крепила заколки, все отдыхающие смотрели на нас, как на идиотов, но от этого настрой девочек на съемку только увеличивался, то ли от того, что не один такой идиот, то ли было просто весело».
View this post on Instagram
Серия Сестры. В один из прекрасных июльских дней, всплыла реклама, а там была красивейшая девушка с заколками для волос в воде. Долго не думая, спросила у друзей, кто хочет сняться, я планировала отснять одного человека, но так вышло даже круче😍🔥🔥🔥 Было дико смешно делать укладку на пляже, пока я стояла распыляла лак и крепила заколки все отдыхающие смотрели на нас, как на идиотов, но от этого настрой девочек на съемку только увеличивался, толи от того, что не один такой идиот, толи было просто весело😂😂😂 а было очень весело! Поэтому вот за этими грустными и отрешенными лицами 250 кадров с улыбкой до ушей. Спасибо за день мои любимые @pzqaetqr @anya_tellei @aero.cobra