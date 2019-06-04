Фотография последней постоянной жительницы поселка Тас-Тумус

Фотографию бабушки Прасковьи, последней постоянной жительница поселка Тас-Тумус Кобяйского улуса, сделал Владимир Федоров, участник фотоконкурса «Самая красивая страна» Русского географического общества.

Фотоконкурс «Самая красивая страна» проводится с 2015 года, в этом году в нем приняли участие 6,5 тысячи авторов, которые прислали почти 42 тысячи работ.

Поселок Тас-Тумус Кобяйского улуса был закрыт в 1965 году из-за укрупнения малых хозяйств, население переехало в село Смородичный.