Фотография из Якутии признана лучшей

Храним традиции, Мичийээнэ, Республика Саха (Якутия)

Завершился народный фотоконкурс Всероссийской переписи населения. Жюри определило победителей и призеров каждой номинации, а также обладателя гран-при.

Гран-при конкурса — 50 тыс. рублей — решением жюри достался участнику Мичийээнэ (Мичийээнэ Барашкова) из Республики Саха (Якутия).

Храним традиции, Suolaana, Республика Саха (Якутия)

Конкурс «Страна в объективе», посвященный Всероссийской переписи населения, которая состоится в апреле 2021 года, проходил с 30 июня по 15 октября 2020 года. На него поступило более 2,6 тыс. фоторабот из 71 региона России. Наибольшую активность проявили жители Омской, Белгородской, Ульяновской и Брянской областей, а также Якутии. Модерацию прошло и было допущено к голосованию 2289 работ.

Храним традиции, Мирнинское отделение Ассамблеи народов Якутии, Республика Саха (Якутия)

Голосование проходило в два этапа, на первом лучшие фотографии выбирали пользователи официального сайта переписи. По итогам их голосования был составлен шорт-лист, из которого победителей и призеров в каждой номинации, а также обладателя гран-при выбирало жюри.

Храним традиции, Айаана, Республика Саха (Якутия)

Посмотреть все фотографии участников и призеров можно по адресу https://www.strana2020.ru/contest/photo/works/.

Храним традиции, Михаил Баишев, Республика Саха (Якутия)

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг.