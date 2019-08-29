Фотографии жуткой аварии в Якутии

29 августа около 00 часов 14 минут ночи на ФАД «Вилюй» 581км.+876м. 33-летняя женщина -водитель управляя автомашиной «Тойота Королла Спасио» с одним пассажиром двигаясь из г.Вилюйск в сторону с.Сыдыбыл не выполнила соблюдение дистанции до движущегося впереди транспортного средства (при обгоне) и совершила столкновение с большегрузом «Камаз — 4410» под управлением 48-летнего водителя, следовавшего по направлению из Якутска в сторону г.Нюрба.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека из автомашины «Тойота».

Прибывшая бригада скорой помощи доставила автоледи и пассажира-мужчину 52 лет с множественными ушибами головы, грудной клетки, спины и с различными переломами в хирургическое отделение больницы г.Вилюйск, госпитализированы.

Женщина имеет водительский стаж с 2016 г., ранее за нарушение ПДД к административной ответственности не привлекалась.

В момент ДТП пассажир находился на переднем пассажирском сидении, пристегнутый ремнем безопасности.

Камазист с 24-летним водительским стажем имеет водительское удостоверение от 2013г. категории «А,В,С,СЕ», проводилось освидетельствование на состояние опьянения специальным техническим средством «Alcotest-6810», результат анализа показало 0,00 мг/л., за текущий год 1 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, по ч.2 ст.12.3 КоАП РФ (за управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования).

Водитель «Камаз» поясняет следующее: до автоаварии услышал информацию по рации от напарника, ехавшего сзади тоже на «Камазе» о том, что его обгоняет маленькая машина на большой скорости, после разговора с ним посмотрел боковые зеркала, промелькнули фары, в этот момент почувствовал удар в сторону прицепа.

Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.