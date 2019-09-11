11.09.2019
10:55
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Происшествия

Фотографии утреннего пожара в Якутии

В  Олекминске  на ул.  Набережная,23, в 06.38 11.09.2019 произошел пожар в аварийном частично нежилом 2-х этажном доме, подлежащему расселению.   

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения  горел второй этаж и фасад крыши по всей площади. Было сильное задымление.

 В 06.40  прибыло первое пожарно-спасательное подразделение ПЧ-1 ОГПС РС(Я) №28 по МО «Олекминский район». К тушению пожара от ПЧ-1 ОГПС №28 привлекались 8 человек и 3 единицы техники. В 07.15 пожар локализован на площади 200 кв.  (кровля 50 кв.м, второй этаж на площади 150 кв.м.)В 07.22 — ликвидация открытого горения.

Благодаря высокому уровню профессионализма пожарных и оперативному реагированию не допущено переход огня на соседние дома.

Фото: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)».
Источник: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)».
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