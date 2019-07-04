Фотографии страшных ДТП в Якутске

Только за 03 июля 2019 года в столице произошло 14 дорожно – транспортных происшествий, в одном из них с пострадавшей девушкой.

В час дня в Госавтоинспекцию г. Якутска поступило сообщение о столкновении пяти транспортных средств. Установлено, что 67 – летний водитель автомашины «Тойота Лэнд Крузер» на перекрестке ул. Лермонтова – Кирова не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «УАЗ — фермер», от удара по цепочке столкнулись микроавтобус, «Тойота Витц», «Киа Бонго».

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи оставила всех участников ДТП на месте, по счастливой случайности пострадавших не оказалось. Согласно проведенных медицинских освидетельствований водители были трезвыми.

В тот же день в 18час.05мин. 39-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Хайс», на перекрестке улиц Кальвица — Дзержинского возле дома № 42 при повороте налево в направлении ул. Некрасова совершил наезд на 22-летнего велосипедиста, следовавшего по пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись, на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП велосипедист получил травмы: ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей лица слева, ушиб правого бедра, назначено амбулаторное лечение.

Со слов водителя, он не заметил велосипедиста из-за того что тот резко выехал на пешеходный переход.

По проведенному медицинскому освидетельствованию водитель был трезв. Проводится административное расследование.

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает всем водителям о соблюдении скоростного режима, в частности перед пешеходным переходом. Также не забывать о соблюдении безопасной дистанции. Велосипедистам настоятельно рекомендуем при переходе проезжей части спешиться и пользоваться средствами защиты.