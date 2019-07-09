Фотографии страшных аварий в Якутске

В Якутске продолжаются автоаварии с участием детей.

По итогам шести месяцев по г. Якутску произошло 47 дорожно – транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в них травмы получили 49 детей: 27 пешеходов, 7 велосипедистов и 15 пассажиров.

К началу второго полугодия к этим неутешительным цифрам, успели добавиться 5 фактов аварий с пострадавшими детьми.

02 июля на перекрестке ул. Б.Чижика – Ф.Попова водитель, управляя автомашиной «ГАЗ — 3102» совершил наезд на ребенка – велосипедиста, мальчик получил перелом позвоночника;

07 июля на ул. Окружная дорога водитель автомобиля «Тойота Таун Айс» не убедившись в безопасности маневра, совершил столкновение с «УАЗ», в результате ребенок — пассажир получил ушибы;

В тот же день часом позже в дворовой территории ул. Пирогова 7/1 водитель автомашины «Тойота Премио» совершил наезд на дошкольника, играющего с друзьями, мальчик травм избежал;

Так же 07 июля в дворовой территории ул. Жорницкого водитель, управляя автомашиной «Тойота Пробокс» совершил наезд на девочку, травм избежать не удалось;

На следующий день на перекрестке ул. Чернышевского – Кулаковского произошло столкновение двух автомобилей, где водитель, управляя транспортным средством «Тойота Королла» осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора, совершив при этом столкновение с автомашиной «УАЗ Патриот», в салоне которого находилось трое малышей от 3 месяцев до 6 лет. Благодаря матери, которая использовала детские кресла, ребятишки травм не получили.

За июнь месяц доходило до того что за один день участниками ДТП становились по 2 ребенка, теперь с начала месяца в день по три ребенка может, стоит задуматься взрослым?