Фотографии страшного ДТП в Якутии

5 августа около 21 часов 05 минут вечера в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о том, что в п. Нижний-Бестях произошло ДТП, имеются пострадавшие.

В ходе проверки установлено, что 5 августа в 20 часов вечера на перекрестке ул. Ленина и ул. Ойунского, автоледи управляя транспортным средством «Тойота Гайа», 1983 г.р., двигаясь по ул. Ленина совершая маневр на ул. Ойунского не уступив дорогу встречному мототранспорту, в результате чего совершила столкновение с мотоциклом «Хонда ВТ250», под управлением мотоциклиста 1991 г.р.

В результате автоаварии мотоциклист бригадой скорой помощи доставлен в травматологическое отделение больницы с.Майя, где ему поставлен диагноз: множественные ушибы, закрытый перелом локтевой и правой бедренной кости, госпитализирован. Благодаря мотошлему повреждений головы удалось избежать. Автоледи автомашины «Тойота», не пострадала, была пристегнута ремнем безопасности. Проведенное медицинское освидетельствование наличие алкогольного опьянение у водителя «Тойота Гайа» не выявила. Так же стоит отметить, что мотоциклист не имел соответствующей категории на управление мотоциклом.

По данному факту автопроисшествия проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством без соответствующей категории, равноценна езде без прав. Водители помните, что мотоциклист наиболее уязвимый участник дорожного движения, в сравнении с водителями автомобилей, и при выполнении маневров, не стоит забывать, что по дорогам осуществляют движение, возможно не всегда заметные, но характерные для летнего периода водители мототранспорта.