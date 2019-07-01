Фотографии смертельного ДТП в Якутии

1 июля около 14 часов на 319-м км. ФАД «Колыма» произошло столкновение автомобилей «Тойота Хайс» и «Тойота Королла Спасио»: по предварительным данным водитель, управляя легковой «Короллой» и следуя в сторону пос. Хандыга, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом.

К месту аварии выехала следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и причины ДТП. По предварительным сведениям, переданным с места происшествия его участниками, один человек погиб, еще пятеро, в том числе трое детей, получили травмы.