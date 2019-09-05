Фотографии с места жуткого ДТП

4 сентября около 23 часов ночи водитель 1977 г.р. управляя микроавтобусом «Тойота Хайс» со стороны ул. Интернациональная с. Верхневилюйск на участке 658 км.+958 м. ФАД «Вилюй» допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречной машиной «Тойота Корона» под управлением водителя 1983 г.р.

В результате ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу с.Верхневилюйск водитель и женщина-пассажир автомобиля «Корона».

Водитель получил сотрясение головы, различные ушибы и переломы, женщина — вывих левого бедра, обоим назначено стационарное лечение, госпитализированы в хирургическое отделение.

Водитель автомашины «Хайс» имеет водительский стаж с 1997 г. по категории «АВСД». К административной ответственности по линии ГИБДД в течение года привлекался неоднократно. В момент ДТП находился в салоне автомашины один, пристегнутый ремнем безопасности, не пострадал. Освидетельствование на факт употребление алкоголя показало положительный результат — 0.67 мг/л. Со слов водителя следует, что до поездки выпил алкогольный напиток и решил поехать к друзьям.

Водитель автомашины » Корона» имеет водитель водительский стаж с 2004 г. по категории «ВВ1». К административной ответственности в течение года привлекался 1 раз по ч.1 ст.12.18 КоАП РФ (за непредоставление преимущества в движении пешеходам). При освидетельствовании состояние опьянения не установлено — трезв.

По данному факту в отношении водителя «Тойота Хайс» составлены административные протокола по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (за управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения), ст.11.23 КоАП РФ (за отсутствие технического контроля — тахограф). ч.4, ст.12.15 КоАП РФ (за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения).

Погода была дождливая, темное время суток, линия наружного освещения отсутствует. Дорожное покрытие асфальтобетонное, мокрое.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Якутии напоминает, что сев за руль автомашины в нетрезвом виде, нарушитель подвергает опасности жизнь и здоровье не только свою, но и жизнь окружающих людей. Под влиянием спиртного и других запрещенных веществ человек теряет контроль, становится рассеянным, теряет сноровку и маневренность, что является серъезным фактором риска на проезжей части. Ведь недаром водителя, находящегося в состоянии опьянения приравнивают к потенциальному убийце. Согласно части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.