03.01.2023
18:24
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Якутия

Фотофакты: в Якутии массово размножаются снежные кролики

На новый год уже стало традицией делать из снега, изо льда и даже из навоза символ года около дома или других учреждений. Не отстали и родители Октемской СОШ им. П.И. Шадрина, они «решили заняться разведением кроликов» прямо рядом со школой. Для этого родители объединились во главе А.С. Петровой, М.И. Кардашевской, Н.Н. Демьяновой и начали своей дело: каждый класс слепил из снега скульптуру кролика. Теперь у октемских школьников до весны есть свое «хозяйство» из четырнадцати кроликов, сообщает тгк @gazetahangalas

Фото: тгк @gazetahangalas
Источник: тгк @gazetahangalas

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