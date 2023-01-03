Фотофакты: в Якутии массово размножаются снежные кролики

На новый год уже стало традицией делать из снега, изо льда и даже из навоза символ года около дома или других учреждений. Не отстали и родители Октемской СОШ им. П.И. Шадрина, они «решили заняться разведением кроликов» прямо рядом со школой. Для этого родители объединились во главе А.С. Петровой, М.И. Кардашевской, Н.Н. Демьяновой и начали своей дело: каждый класс слепил из снега скульптуру кролика. Теперь у октемских школьников до весны есть свое «хозяйство» из четырнадцати кроликов, сообщает тгк @gazetahangalas