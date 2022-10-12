12.10.2022
18:40
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Якутск

Фотофакты от Евгения Григорьева: дороги в пригородах Якутска

БЫЛОСТАЛО. Фотографии дорог в пригородных населенных пунктах опубликовал глава Якутска Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.

Фото: тгк Евгений Григорьев
Источник: тгк Евгений Григорьев

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