03.12.2022
15:26
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Якутия
Фотофакты: Как в Якутии земляки помогают семьям участников СВО
В Якутии поддерживают семьи военнослужащих — мобилизованных, контрактников или добровольцев, которые ушли выполнять свой гражданский долг, не только руководители республики и муниципалитетов, но самое главное – руки помощи протягивают жители.
При этом не только словом, но и делом доказывая, что никто не останется без участия.
Благотворительные акции, субботники, сбор средств проводят практически во всех наслегах и городах республики, сообщает тгк Якутия. Оперштаб
Фотоподборка: @ulusmedia
Фото: тгк @ulusmedia
Источник: тгк Якутия.оперштаб
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