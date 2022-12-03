03.12.2022
15:26
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Якутия

Фотофакты: Как в Якутии земляки помогают семьям участников СВО

В Якутии поддерживают семьи военнослужащих — мобилизованных, контрактников или добровольцев, которые ушли выполнять свой гражданский долг, не только руководители республики и муниципалитетов, но самое главное – руки помощи протягивают жители.

При этом не только словом, но и делом доказывая, что никто не останется без участия.

Благотворительные акции, субботники, сбор средств проводят практически во всех наслегах и городах республики, сообщает тгк Якутия. Оперштаб

Фотоподборка: @ulusmedia

Фото: тгк @ulusmedia
Источник: тгк Якутия.оперштаб

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