25.06.2022
14:38
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Светская хроника

Фотофакты: Александр Акимов на Ысыахе Туймаады

Якутская «телега» опубликовала фотографии сенатора Совета Федерации РФ Александра Акимова с двумя известными дамами якутского бомонда, подловив моменты на Ысыахе Туймаады. Фото тгк PRynya Якутия.

Фото: ВИП-персоны Ысыаха Туймаады
Фото: тгк PRynya Якутия.
Источник: тгк PRynya Якутия.

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