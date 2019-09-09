09.09.2019
19:10
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Светская хроника

Фотофакт: Звездные дары осени

В соцсетях каждую осень известные якутяне делятся фотографиями со своего урожая. Так, Екатерина Егорова призналась, что великим огородником не является, но тоже есть что показать.

Тем временем, Петр Цыпандин, не стесняясь, продемонстрировал общественности гигантскую морковь со своего огорода.

https://www.instagram.com/p/B2LoW4TJDXO/

Источник: https://www.instagram.com/p/B2LoW4TJDXO/ https://www.instagram.com/p/B2LrvChAsCd/
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