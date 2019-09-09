Фотофакт: Звездные дары осени

В соцсетях каждую осень известные якутяне делятся фотографиями со своего урожая. Так, Екатерина Егорова призналась, что великим огородником не является, но тоже есть что показать.

Тем временем, Петр Цыпандин, не стесняясь, продемонстрировал общественности гигантскую морковь со своего огорода.