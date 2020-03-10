Фотофакт: Зоозащитники собрались возле Постпредства Якутии в Москве

Сегодня, 10 марта возле Постпредства Якутии в Москве собрались зоозащитники. Насколько можно судить по фото, их не очень много.

Они принесли цветы, мягкие игрушки в виде домашних животных, жгут свечи в память об убиенных животных в пункте передержки Якутска, которые были обнаружены вчера, 9 марта.

Их якутские единомышленники несколькими часами ранее провели акцию у памятника бездомной собаке под хэштегами #невинныесмертники, #ППЖЯкутск, #кровавое8марта.

Фото из соцсети.

Собравшиеся заполняют обращения, которые намерены подать в правоохранительные органы. Они требуют наказания для всех причастных к убиению животных в пункте передержки Якутска.

Собравшиеся соблюдают общественный порядок.