10.03.2020
23:56
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Общество
Фотофакт: Зоозащитники собрались возле Постпредства Якутии в Москве
Сегодня, 10 марта возле Постпредства Якутии в Москве собрались зоозащитники. Насколько можно судить по фото, их не очень много.
Они принесли цветы, мягкие игрушки в виде домашних животных, жгут свечи в память об убиенных животных в пункте передержки Якутска, которые были обнаружены вчера, 9 марта.
Их якутские единомышленники несколькими часами ранее провели акцию у памятника бездомной собаке под хэштегами #невинныесмертники, #ППЖЯкутск, #кровавое8марта.
Собравшиеся заполняют обращения, которые намерены подать в правоохранительные органы. Они требуют наказания для всех причастных к убиению животных в пункте передержки Якутска.
Собравшиеся соблюдают общественный порядок.
Фото: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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