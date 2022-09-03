03.09.2022
16:24
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Общество

Фотофакт: Знаменитые четверняшки Якутии пошли в первый класс

В далеком 2015 году вся Якутия радовалась рождению в Томске четверни.

Напомним, что в семье Платоновых родились сразу четыре малыша – три девочки и один мальчик. Это был первый уникальный случай в истории акушерско-гинекологической службы республики. Об этом Sakhalife писал.

Нарыйа Платонова, родившая четверню в Томске стала героиней истории акушерского дела двух регионов России. Четверняшки родились в томском перинатальном центре.

А нынче знаменитые четверняшки Сардаана, Далаана, Айаана и Айтал пошли в 1 класс. Поздравляем!

https://news.ykt.ru/article/30237

https://yakutia.info/article/168696

Семья четверняшек Платоновых справит новоселье
Источник: Сетевое издание Sakhalife

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