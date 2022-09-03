03.09.2022
16:24
3947
Общество
Фотофакт: Знаменитые четверняшки Якутии пошли в первый класс
В далеком 2015 году вся Якутия радовалась рождению в Томске четверни.
Напомним, что в семье Платоновых родились сразу четыре малыша – три девочки и один мальчик. Это был первый уникальный случай в истории акушерско-гинекологической службы республики. Об этом Sakhalife писал.
Нарыйа Платонова, родившая четверню в Томске стала героиней истории акушерского дела двух регионов России. Четверняшки родились в томском перинатальном центре.
А нынче знаменитые четверняшки Сардаана, Далаана, Айаана и Айтал пошли в 1 класс. Поздравляем!
https://news.ykt.ru/article/30237
Источник: Сетевое издание Sakhalife
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