Фотофакт: Злополучная фекальная наледь убрана

Сотрудники Промышленного округа убрали злополучную фекальную наледь с дома №7 по Федора Попова. Напомним, в соцсетях было опубликовано видео, в котором житель Якутска, проживающий в деревянном двухэтажном доме, жалуется на септик соседей сверху. Сосед залил фекалиями весь дом😱

Фото: Соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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