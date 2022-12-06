06.12.2022
11:16
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Общество

Фотофакт: Злополучная фекальная наледь убрана

Сотрудники Промышленного округа убрали злополучную фекальную наледь с дома №7 по Федора Попова.

Напомним, в соцсетях было опубликовано видео, в котором житель Якутска, проживающий в деревянном двухэтажном доме, жалуется на септик соседей сверху.

Сосед залил фекалиями весь дом😱
Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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