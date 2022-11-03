03.11.2022
13:46
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Природа

Фотофакт: Зимняя радуга над Якутском

Сегодня с раннего утра якутяне наблюдали над Якутском настоящую радугу.

Очевидцы были в некоторой растерянности. Обычно это явление бывает после, что ни на есть, самого летнего дождя. А тут: зимой, даже еще в 20-градусный мороз!

Вообще радуга — довольно сложное оптическое явление. И бывает она не только летней, но и зимней.

Такое явление имеет свое название — эффект гало. Да, оно сродни обычной радуге, а вот увидеть его можно только зимой. Кристаллики льда, которые находятся в атмосфере, переливаются на солнце различными яркими цветами. А сами солнечные лучи, проходя через эти кристаллики льда, преломляются и возникает гало.

У синоптиков считается, что радуга зимой — к изменению погоды. А в народе говорят, что радуга зимой — к счастью, к удаче!

Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание Sakhalife

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