Зимний пляж в Оймяконе

-55С. Гости из Москвы приехали в Оймякон и почувствовали Полюс Холода во всей красе. Кадры от @sivtsevsema958

Экстремальный вид отдыха купание в ейюме (незамерзающем источнике) пользуется неизменным успехом у путешественников. За 16 лет развития туризма в Оймяконском районе побывали гости из более чем 70 стран мира. Чтобы попасть на Полюс холода в самое холодное время, туристы бронируют места в местном гостевом доме уже с июля.

Жители Оймякона долго ждали туристов и сами открыли пляжный сезон, -54 здесь считают значительным потеплением @oymyakon_official