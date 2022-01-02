02.01.2022
10:50
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Путешествия & Отдых

Зимний пляж в Оймяконе

-55С. Гости из Москвы приехали в Оймякон и почувствовали Полюс Холода во всей красе. Кадры от @sivtsevsema958

Экстремальный вид отдыха купание в ейюме (незамерзающем источнике) пользуется неизменным успехом у путешественников. За 16 лет развития туризма в Оймяконском районе побывали гости из более чем 70 стран мира. Чтобы попасть на Полюс холода в самое холодное время, туристы бронируют места в местном гостевом доме уже с июля.

Жители Оймякона долго ждали туристов и сами открыли пляжный сезон, -54 здесь считают значительным потеплением @oymyakon_official

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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