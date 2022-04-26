26.04.2022
19:41
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Природа

Фотофакт: Журавли прилетели!

Журавли прилетели на родину! В Якутии весна в разгаре! Мегино-Кангаласский район, Хочо

Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии
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