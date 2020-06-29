29.06.2020
10:43
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Общество

Фотофакт: Жители Себян-Кеюля написали письмо Путину

SakhaLife.ru.

Жители эвенского села Себян-Кеюль Кобяйского улуса Якутии написали письмо президенту России Владимиру Путину.

Источник: Жители села Себян-Кеюль.
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