29.06.2020
10:43
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Общество
Фотофакт: Жители Себян-Кеюля написали письмо Путину
Жители эвенского села Себян-Кеюль Кобяйского улуса Якутии написали письмо президенту России Владимиру Путину.
Источник: Жители села Себян-Кеюль.
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