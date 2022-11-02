02.11.2022
16:36
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Природа
Фотофакт: Жители Момского района в -35 собрали шиповник
Наступил первый месяц зимы, но в Момском улусе продолжают собирать ягоды. Читатели ЯСИА из села Соболохо поделились фотографиями со сбора полезного шиповника.
«Сегодня жительницы села Розалия Тарабукина и Мария Хабарова собрали по ведру шиповника. А ведь у нас уже стоят настоящие морозы: днем было минус 35 градусов», — написал автор фото.
Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА
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