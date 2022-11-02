Фотофакт: Жители Момского района в -35 собрали шиповник

Наступил первый месяц зимы, но в Момском улусе продолжают собирать ягоды. Читатели ЯСИА из села Соболохо поделились фотографиями со сбора полезного шиповника. «Сегодня жительницы села Розалия Тарабукина и Мария Хабарова собрали по ведру шиповника. А ведь у нас уже стоят настоящие морозы: днем было минус 35 градусов», — написал автор фото.

Фото: пресс-службы Источник: ЯСИА

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