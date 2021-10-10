10.10.2021
11:36
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Политика

Фотофакт: Жириновский согласовал повторное избрание якутянина

В соответствии с уставом ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ согласовал повторное избрание координатором партии в Верхоянском отделении Якутии Владимира МИШУКОВА, коротающего зиму библиотекарем в Батагае.

Ранее Мишуков жил в Москве, занимался бизнесом.     

Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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