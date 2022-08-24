24.08.2022
18:36
268
Происшествия
Фотофакт: Жесть! Гнилые привозные яйца продают с фуры на рынке
На Крестьянском рынке сейчас с фуры продают испорченные яйца — заплесневелые, внутри гнилые. Фотографии своей покупки прислал наш читатель, он уже обратился в Россельхознадзор.
Фото: Читателя Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife
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