24.08.2022
18:36
268

Происшествия

Фотофакт: Жесть! Гнилые привозные яйца продают с фуры на рынке

На Крестьянском рынке сейчас с фуры продают испорченные яйца — заплесневелые, внутри гнилые. Фотографии своей покупки прислал наш читатель, он уже обратился в Россельхознадзор.

Фото: Читателя Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх