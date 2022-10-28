28.10.2022
10:32
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Природа

Фотофакт: Женщина поймала самую большую рыбу в жизни

Заядлая рыбачка поселка Белая Гора🏔️ Елена Ефимова поймала крючком🎣 налим🐟 весом 16 кг. 😱🤩

Фото: @hotugukyym
Источник: @hotugukyym

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