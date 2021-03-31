Фотофакт: Зеленый луг захламлен мусором из овощей и фруктов

На территории Зеленого луга лежат деревянные ящики с испорченными овощами и фруктами (хурма, огурцы, помидоры, перцы и т. д.), сообщает минэкологии республики.

Захламление регистрируется по обочинам грунтовой дороги, идущей в сторону реки на протяжении до 400 м. В общей сложности насчитывается более 200 ящиков с фруктами и овощами. Точное количество ящиков определить не удалось, так как часть ящиков припорошено снегом.

Кроме того, как сообщает Якутский комитет ГЭН, найдены отработанные картриджи от принтеров и копировальных аппаратов на площади 3х3 м, объемом 1 куб. м. При осмотре было зафиксировано, что на коробках от картриджей прикреплен адрес получателя: Судебный участок № 27, г. Среднеколымск, ул. Ардасенова, д. 1, отправитель — Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в РС(Я).

Отметим, что в феврале этого года Якутским комитетом также был выявлен факт захламления территории Зеленого луга мешками с отходами овощей (капуста, картофель, перец), а также мешками с ТКО (картон, металлолом, бумага, пластик) общим объемом около 15 куб. м. Захламление было зарегистрировано вдоль грунтовой дороги, идущей в сторону высоковольтных вышек, всего 8 кучек по 5-12 мешков.

По выявленным фактам нарушений природоохранного законодательства минэкологии Якутии проведет административное расследование.