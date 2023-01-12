12.01.2023
14:23
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Природа

Фотофакт: Завораживающая красота😍😍

Жители Верхоянья прошедшей ночью снова наблюдали за красивейшим природным явлением — северным сиянием 😍

На этот раз яркое свечение, до самого горизонта, разошлось по небосводу села Дулгалах, в местности Хайырдаах.

Фото: Вести Верхоянья
Источник: Вести Верхоянья

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