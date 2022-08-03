03.08.2022
19:39
43
Якутск
Фотофакт: засохшие цветы «украшают» пл. Орджоникидзе Якутска 😱
В редакцию Sakhalife читатели прислали фото: цветы на площади Орджоникидзе погибли от засухи. Теперь увядшие растения «украшают» центральную площадь города. Невольно возникает вопрос, кому и сколько выделялось средств за озеленение и уход за цветами?
Фото: Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.08.2022
0
0
03.08.2022
0
32
03.08.2022
0
74
03.08.2022
0
358
03.08.2022
0
458
03.08.2022
0
268
03.08.2022
0
213
03.08.2022
0
173
03.08.2022
0
603
03.08.2022
0
217
03.08.2022
0
197
03.08.2022
0
1686
03.08.2022
0
382
03.08.2022
0
178
03.08.2022
0
805
03.08.2022
0
270
03.08.2022
1
159
03.08.2022
0
892
03.08.2022
0
558
03.08.2022
0
802
03.08.2022
0
1115
03.08.2022
0
735
03.08.2022
0
325
03.08.2022
0
773
03.08.2022
0
425
03.08.2022
0
250
03.08.2022
0
212
03.08.2022
0
273
03.08.2022
0
315
03.08.2022
0
327
03.08.2022
0
242
03.08.2022
0
243
03.08.2022
1
695
03.08.2022
0
242
03.08.2022
0
212
03.08.2022
0
404
03.08.2022
2
1005
03.08.2022
0
797
03.08.2022
0
474
03.08.2022
0
418
03.08.2022
0
588
03.08.2022
0
380
03.08.2022
0
400
03.08.2022
0
213
03.08.2022
0
208
03.08.2022
0
793
03.08.2022
0
996
02.08.2022
2
1593
02.08.2022
0
2086
02.08.2022
0
2980
02.08.2022
0
3537
02.08.2022
2
4901
02.08.2022
0
729
ТОП НОВОСТИ
30.07.2022
2
21021
30.07.2022
0
15541
02.08.2022
5
12166
02.08.2022
5
9284
29.07.2022
1
8632
30.07.2022
0
7277
31.07.2022
0
7160
Добавить комментарий