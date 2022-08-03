03.08.2022
19:39
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Якутск

Фотофакт: засохшие цветы «украшают» пл. Орджоникидзе Якутска 😱

В редакцию Sakhalife читатели прислали фото: цветы на площади Орджоникидзе погибли от засухи. Теперь увядшие растения «украшают» центральную площадь города. Невольно возникает вопрос, кому и сколько выделялось средств за озеленение и уход за цветами?

Фото: Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife

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