Фотофакт: засохшие цветы «украшают» пл. Орджоникидзе Якутска 😱

В редакцию Sakhalife читатели прислали фото: цветы на площади Орджоникидзе погибли от засухи. Теперь увядшие растения «украшают» центральную площадь города. Невольно возникает вопрос, кому и сколько выделялось средств за озеленение и уход за цветами?

Фото: Sakhalife Источник: Сетевое издание Sakhalife

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