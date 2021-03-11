11.03.2021
17:58
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Якутск

Фотофакт: Зарядная «старция» от «Администарции»

Читатель SakhaLife.ru поделился фотографией зарядной станции от мэрии Якутска с забавной опечаткой.

По его словам, станция входила в набор подарочной корпоративной продукции.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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