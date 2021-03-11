11.03.2021
17:58
103
Якутск
Фотофакт: Зарядная «старция» от «Администарции»
Читатель SakhaLife.ru поделился фотографией зарядной станции от мэрии Якутска с забавной опечаткой.
По его словам, станция входила в набор подарочной корпоративной продукции.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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