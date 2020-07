Фотофакт: запущенный центр Якутска

View this post on Instagram

Сегодня в центре города встретила @sardanaavksentieva 😃, конечно же возле Мэрии ☺️. Уже много лет знаю Сардану и совсем не удивлена тем, что она решила баллотироваться в мэры нашего города. Давно слежу за ее карьерой и восхищаюсь. Сказать честно, женщиной-политиком в Якутии быть сложно, надо обладать сразу всеми достоинствами и качествами, что и мужчины, но и чуточку больше🤔. Мне кажется город давно ждёт, когда в нем наведут порядок именно женской рукой 👸🏻. Мужчины, на мой взгляд, решают вопросы и думают глобально, но упускают мелочи. А ведь из этих мелочей и создаётся наше настоящее, наш быт, комфорт, атмосфера и настроение. Жду не дождусь 9 сентября, чтобы отдать свой голос за Сардану Авксентьеву, никогда так не была уверена в своём выборе 👍🏻. Мне импонируют ее убеждения: "Главными принципами всегда были максимальная открытость и честность. Ничего не прятать и не лукавить. Моложе мы не становимся, а врать и запоминать враньё слишком сложно. Пусть все будет как есть". И пусть всегда будет именно так! #Якутск #ВсеРешаетЧеловек #выборымэраякутска #главаЯкутска #Авксентьева