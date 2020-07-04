04.07.2020
16:37
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Общество

Фотофакт: запущенный центр Якутска

Многие горожане в этом году стали замечать, что центр столицы Якутии стал выглядеть запущенный и заброшенным.

Не весь центр города конечно. Есть и ухоженные места:

Площадь Ленина (собственность республики)
Площадь Ленина (собственность республики)
Сад Сургутнефтегаза
Сад Сургутнефтегаза

Но все же, в скверах растут сорняки, а количество высаженных цветов сократилось в разы. Почему мэрия Якутска перестала сажать цветы — загадка.

Как изменился центр Якутска по сравнению с 2018 годом?

Для примера возьмем Московский сквер — он расположен в самом центре Якутска и через дорогу от него находится мэрия города.

Фотографии Московского сквера сделанные летом 2018 года:

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Сегодня в центре города встретила @sardanaavksentieva 😃, конечно же возле Мэрии ☺️. Уже много лет знаю Сардану и совсем не удивлена тем, что она решила баллотироваться в мэры нашего города. Давно слежу за ее карьерой и восхищаюсь. Сказать честно, женщиной-политиком в Якутии быть сложно, надо обладать сразу всеми достоинствами и качествами, что и мужчины, но и чуточку больше🤔. Мне кажется город давно ждёт, когда в нем наведут порядок именно женской рукой 👸🏻. Мужчины, на мой взгляд, решают вопросы и думают глобально, но упускают мелочи. А ведь из этих мелочей и создаётся наше настоящее, наш быт, комфорт, атмосфера и настроение. Жду не дождусь 9 сентября, чтобы отдать свой голос за Сардану Авксентьеву, никогда так не была уверена в своём выборе 👍🏻. Мне импонируют ее убеждения: "Главными принципами всегда были максимальная открытость и честность. Ничего не прятать и не лукавить. Моложе мы не становимся, а врать и запоминать враньё слишком сложно. Пусть все будет как есть". И пусть всегда будет именно так! #Якутск #ВсеРешаетЧеловек #выборымэраякутска #главаЯкутска #Авксентьева

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Фотографии Московского сквера, сделанные 29 июня 2020 года:

Источник: SAKHALIFE.RU
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