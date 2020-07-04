04.07.2020
16:37
601
Общество
Фотофакт: запущенный центр Якутска
Многие горожане в этом году стали замечать, что центр столицы Якутии стал выглядеть запущенный и заброшенным.
Не весь центр города конечно. Есть и ухоженные места:
Но все же, в скверах растут сорняки, а количество высаженных цветов сократилось в разы. Почему мэрия Якутска перестала сажать цветы — загадка.
Как изменился центр Якутска по сравнению с 2018 годом?
Для примера возьмем Московский сквер — он расположен в самом центре Якутска и через дорогу от него находится мэрия города.
Фотографии Московского сквера сделанные летом 2018 года:
Фотографии Московского сквера, сделанные 29 июня 2020 года:
Источник: SAKHALIFE.RU
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