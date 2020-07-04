Фотофакт: запущенный центр Якутска

Многие горожане в этом году стали замечать, что центр столицы Якутии стал выглядеть запущенный и заброшенным.

Не весь центр города конечно. Есть и ухоженные места:

Площадь Ленина (собственность республики)

Площадь Ленина (собственность республики)

Сад Сургутнефтегаза

Сад Сургутнефтегаза

Но все же, в скверах растут сорняки, а количество высаженных цветов сократилось в разы. Почему мэрия Якутска перестала сажать цветы — загадка.

Как изменился центр Якутска по сравнению с 2018 годом?

Для примера возьмем Московский сквер — он расположен в самом центре Якутска и через дорогу от него находится мэрия города.

Фотографии Московского сквера сделанные летом 2018 года:

Фотографии Московского сквера, сделанные 29 июня 2020 года: