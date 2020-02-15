15.02.2020
18:50
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Желток

Фотофакт: замерзшие в Якутске

Зима в Якутске в этом году выдалась весьма снежной и холодной. И некоторые памятники в Якутске до сих стоят, как живое (или неживое) напоминание об этом:

Памятник Ленину
Памятник Карлу Марксу
Памятник Калинину
Памятник Ярославскому
Памятник Дзержинскому
Памятник Петровскому
Памятник Дмитрию Сивцеву
Памятник Платону Ойунскому
Памятник олимпийским чемпионам
Памятник губернатору Крафту

Но не все статуи и памятники такие. Были и те, кто пережил зиму без роскошной белой шубы:

Памятник Максиму Аммосову
Памятник Василию Никифорову
Памятник Сталину
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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