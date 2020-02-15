Фотофакт: замерзшие в Якутске

Зима в Якутске в этом году выдалась весьма снежной и холодной. И некоторые памятники в Якутске до сих стоят, как живое (или неживое) напоминание об этом:

Памятник Ленину

Памятник Карлу Марксу

Памятник Калинину

Памятник Ярославскому

Памятник Дзержинскому

Памятник Петровскому

Памятник Дмитрию Сивцеву

Памятник Платону Ойунскому

Памятник олимпийским чемпионам

Памятник губернатору Крафту

Но не все статуи и памятники такие. Были и те, кто пережил зиму без роскошной белой шубы:

Памятник Максиму Аммосову

Памятник Василию Никифорову