15.02.2020
18:50
163
Желток
Фотофакт: замерзшие в Якутске
Зима в Якутске в этом году выдалась весьма снежной и холодной. И некоторые памятники в Якутске до сих стоят, как живое (или неживое) напоминание об этом:
Но не все статуи и памятники такие. Были и те, кто пережил зиму без роскошной белой шубы:
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.02.2020
8
15.02.2020
256
15.02.2020
3903
15.02.2020
2149
15.02.2020
262
15.02.2020
572
15.02.2020
198
15.02.2020
518
15.02.2020
401
15.02.2020
250
15.02.2020
322
15.02.2020
1931
15.02.2020
544
14.02.2020
359
14.02.2020
437
14.02.2020
2028
14.02.2020
669
14.02.2020
1679
14.02.2020
1092
14.02.2020
1163
14.02.2020
1282
14.02.2020
1185
14.02.2020
403
14.02.2020
2942
14.02.2020
2904
14.02.2020
1721
14.02.2020
656
14.02.2020
383
14.02.2020
1108
14.02.2020
6452
14.02.2020
444
14.02.2020
678
14.02.2020
431
14.02.2020
509
14.02.2020
1384
14.02.2020
366
14.02.2020
1989
14.02.2020
1193
14.02.2020
459
14.02.2020
426
14.02.2020
1655
14.02.2020
674
14.02.2020
461
14.02.2020
436
14.02.2020
451
14.02.2020
4055
14.02.2020
419
14.02.2020
889
14.02.2020
582
14.02.2020
642
14.02.2020
2407
13.02.2020
470
ТОП НОВОСТИ
09.02.2020
14177
11.02.2020
11135
13.02.2020
7944
10.02.2020
7660
14.02.2020
6501
13.02.2020
6449
10.02.2020
5799