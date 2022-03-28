28.03.2022
23:23
52
Общество
Фотофакт: Z на сале Хатасского свинокомплекса!
Символичную букву Z обнаружил на срезе самого что ни на есть символичного продукта — сала от Хатасского свинокомплекса якутский врач Владимир ГАБЫШЕВ, о чем сообщил в своем аккаунте ВКонтакте.
Буква Z стала символом поддержки действий России в Украине. Российские военные обозначают свою технику буквами Z и V. Как объяснили российские военные, Z обозначает слова «За победу» и «Задача будет выполнена». В последнее время широко используется символ Z, как уже сказано российскими военными, а также на общественных флеш-мобах и частными лицами.
Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.03.2022
22
28.03.2022
67
28.03.2022
86
28.03.2022
98
28.03.2022
352
28.03.2022
343
28.03.2022
681
28.03.2022
251
28.03.2022
211
28.03.2022
180
28.03.2022
303
28.03.2022
162
28.03.2022
220
28.03.2022
287
28.03.2022
292
28.03.2022
179
28.03.2022
691
28.03.2022
2748
28.03.2022
208
28.03.2022
347
28.03.2022
219
28.03.2022
204
28.03.2022
203
28.03.2022
259
28.03.2022
397
28.03.2022
2917
28.03.2022
318
28.03.2022
218
28.03.2022
1063
28.03.2022
295
28.03.2022
190
28.03.2022
1591
28.03.2022
270
28.03.2022
941
28.03.2022
290
28.03.2022
360
28.03.2022
374
28.03.2022
568
28.03.2022
494
28.03.2022
362
28.03.2022
937
28.03.2022
4356
28.03.2022
267
28.03.2022
342
28.03.2022
188
28.03.2022
1412
28.03.2022
202
28.03.2022
1459
28.03.2022
299
28.03.2022
248
28.03.2022
252
28.03.2022
585
28.03.2022
490
28.03.2022
612
28.03.2022
228
28.03.2022
264
28.03.2022
709
28.03.2022
2750
27.03.2022
944
27.03.2022
2788
27.03.2022
916
ТОП НОВОСТИ
23.03.2022
7012
23.03.2022
6428
23.03.2022
6279
23.03.2022
6065
25.03.2022
5930
22.03.2022
5752
23.03.2022
5012