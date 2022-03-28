Фотофакт: Z на сале Хатасского свинокомплекса!

Символичную букву Z обнаружил на срезе самого что ни на есть символичного продукта — сала от Хатасского свинокомплекса якутский врач Владимир ГАБЫШЕВ, о чем сообщил в своем аккаунте ВКонтакте.

Буква Z стала символом поддержки действий России в Украине. Российские военные обозначают свою технику буквами Z и V. Как объяснили российские военные, Z обозначает слова «За победу» и «Задача будет выполнена». В последнее время широко используется символ Z, как уже сказано российскими военными, а также на общественных флеш-мобах и частными лицами.