20.07.2022
17:52
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Общество

Фотофакт: Юрий Трутнев и Айсен Николаев встретились с жителями Верхоянска

Юрий Трутнев и Айсен Николаев встретились с жителями г. Верхоянск — сообщает районная газета Вести Верхоянья.

Фото: https://t.me/vestiverkhoyanya
Источник: https://t.me/vestiverkhoyanya
Один комментарий на «Фотофакт: Юрий Трутнев и Айсен Николаев встретились с жителями Верхоянска»
  1. Александр 20.07.2022 18:46

    Травка горела…

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