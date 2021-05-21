Фотофакт: Юный якутянин слепил полицейских из пластилина

МВД по Республике Саха (Якутия) и Общественный совет при ведомстве выбрали победителя регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа».

Несмотря на удаленный формат приема поделок, на конкурс поступило более 130 фотографий творческих работ от юных якутян из разных уголков нашей республики. Члены жюри, в составе которого были представители образовательных учреждений и Общественного совета при МВД Якутии, оценивали творчество детей дистанционно. Некоторые работы поражали своей скрупулёзностью к деталям и недетским мастерством. Юные участники конкурса в своих работах изобразили российского сотрудника органов внутренних дел, но всё же важным для жюри были эстетичность исполнения и способность создать положительный образ полицейского.

По итогам голосования жюри первое место заняла композиция с фигурками полицейских из полимерной глины, которую изготовил 11-летний Загоруйко Роман из г. Мирный.

Работа была направлена в МВД России для участия в финальном всероссийском этапе конкурса, победитель которого будет выбран путем онлайн-голосования на официальном интернет-сайте МВД России.