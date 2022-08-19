19.08.2022
17:15
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Светская хроника
Фотофакт: Юлияна с легендарной группой «Хун-Хурту»!
Хомусист-виртуоз мира, этно-певица Юлияна Кривошапкина опубликовала снимок с легендарной группой «Хун-Хурту» в соцсети:
Со всемирно признанной в этно музыке, примером всем любителям горлового пения ХООМЕЙ, Легендарной группой «Хун-Хурту»!🥰🤗☀️
Я от всей души, приклоняюсь перед талантом, творчеством всего состава группы — пишет Юлияна.
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
#звезды якутской эстрады#Фотофакт: Юлияна с легендарной группой «Хун-Хурту»!#хомус#Юлияна#Юлияна Кривошапкина#Юлияна Кривошапкина-Дьуруйээнэ#Якутия
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