19.08.2022
17:15
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Светская хроника

Фотофакт: Юлияна с легендарной группой «Хун-Хурту»!

Хомусист-виртуоз мира, этно-певица Юлияна Кривошапкина опубликовала снимок с легендарной группой «Хун-Хурту» в соцсети:

Со всемирно признанной в этно музыке, примером всем любителям горлового пения ХООМЕЙ, Легендарной группой «Хун-Хурту»!🥰🤗☀️

Я от всей души, приклоняюсь перед талантом, творчеством всего состава группы — пишет Юлияна.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети

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