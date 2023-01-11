11.01.2023
21:04
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Якутия
Фотофакт: Якутянка едет в зону СВО с посылками для ребят…
Жительница Якутии Мария Емельянова собралась в зону СВО чтобы передать посылки мобилизованным якутским солдатам, сообщает тгк @djiikey
Фото: тгк @djiikey
Источник: тгк @djiikey
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