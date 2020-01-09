Фотофакт: Якутянин в Иране

РАССАДИН, ТЮТРИН и КОНСТАНТИНОВ на турнире «Яшар Догу», АЛЕКСАНДРОВ в борьбе за Кубок Тахти.

Первыми в новом 2020 году на международный ковер выйдут капитан сборной Якутии Виктор Рассадин, призер чемпионатов России Арыйан Тютрин и мастер спорта международного класса Нюргун Александров.

Накануне, 8 января, в Керманшахе стартовал традиционный международный турнир «Кубок Тахти». Первыми на ковер вышли борцы весовых категорий до 57, 65, 79, 97 и 125 кг. Сегодня первые схватки предстоит пройти спортсменам других пяти весов – 61, 70, 74, 86 и 92 кг. В охваченном волнениями Иране в весовой категории до 61 кг честь сборной России будет защищать мастер спорта международного класса Нюргун Александров. Соревнования в Иране стали первыми в международном календаре Объединенного мира борьбы.

Еще один крупный турнир начнется в Стамбуле завтра, 10 января. Международные соревнования в честь олимпийского чемпиона Яшара Догу станут первым стартом для трех лидеров сборной Якутии – Виктора Рассадина, Арыйана Тютрин и Петра Константинова. Обладатели Кубка мира Рассадин и Тютрин будут выступать в весах до 70 и 61 кг, а призер первенства мира Петр Константинов поборется в наилегчайшем весе до 57 кг. Борцы вольного стиля в категориях до 57 и 70 кг начнут схватки 10 января, а на следующий день, на ковер ступят спортсмены в весе до 61 кг.

МТ «Кубок Тахти»-2020

Керманшах/Иран

9 января

61 кг.

1/4финала:

Али Хаджахани (Иран) — Георгий Хассай (Украина)

НЬУРГУН АЛЕКСАНДРОВ (РОССИЯ) — Дарюш Хазратголизадэ (Иран)

Мохаммад Рамезанпур (Иран) — Хассан Эбади (Иран)

Мирали Бавафасадат (Иран) —

Квалификация:

Размик Папикян (Армения) — Мохаммад Малеки (Иран)