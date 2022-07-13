Фотофакт: якутянин, проехавший на Т-34, вернулся на Родину

В этом году якутянин Савва Яковлев из Верхневилюйска принял участие на главном параде Победы на Красной Площади в качестве механика водителя легендарного танка Т-34.



Вчера он вернулся со службы в Якутск, его встретили родные, друзья, одноклассники. Службу проходил в мотострелковой дивизии № 23626 в поселке Калининец Наро-Фоминского района Московской области.

Гордимся земляком! С возвращением!