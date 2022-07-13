13.07.2022
11:49
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Общество

Фотофакт: якутянин, проехавший на Т-34, вернулся на Родину

В этом году якутянин Савва Яковлев из Верхневилюйска принял участие на главном параде Победы на Красной Площади в качестве механика водителя легендарного танка Т-34.


Вчера он вернулся со службы в Якутск, его встретили родные, друзья, одноклассники. Службу проходил в мотострелковой дивизии № 23626 в поселке Калининец Наро-Фоминского района Московской области.
Гордимся земляком! С возвращением!

Якутянин проехал на легендарном Т-34
Якутянин на Т-34 на Красной Площади
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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