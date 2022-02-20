20.02.2022
12:05
792
Происшествия
Фотофакт: «Якутянин» пострадал в происшествии во Внуково
19 февраля в аэропорту «Внуково» произошло столкновение самолетов АК «Якутия» и АК «Utair». В результате «якутянин» получил повреждение крыла. Рейс R3 9758 Нукус – Москва АК «Якутия» сел 19 февраля в 00:14, на 6 минут раньше графика. Выдача багажа пассажирам, как видно из сайта аэропорта,произошла без нарушений.
Фото: из открытых источников
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU из открытых источников
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