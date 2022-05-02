02.05.2022
15:58
254
Общество
Фотофакт: Якутяне ждут шоу Ларисы Троевой
Народ ждет шоу Ларисы Троевой — сообщает телеграм-канал PRyanаya Якутия.
Напоминаем, что 2 мая известная экстремалка Лариса Троева установит новый рекорд, посвященный столетию ЯАССР.
Фото: https://t.me/pranyamedia
Источник: https://t.me/pranyamedia
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