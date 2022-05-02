02.05.2022
15:58
254

Общество

Фотофакт: Якутяне ждут шоу Ларисы Троевой

Народ ждет шоу Ларисы Троевой — сообщает телеграм-канал PRyanаya Якутия.

Напоминаем, что 2 мая известная экстремалка Лариса Троева установит новый рекорд, посвященный столетию ЯАССР.

Лариса Троева сегодня установит новый рекорд России
Фото: https://t.me/pranyamedia
Источник: https://t.me/pranyamedia
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх