Фотофакт: Якутяне заметили странный черный дым

Вот такой дым идёт из трубы ТЭЦ в данный момент.

В пресс-службе Якутской ТЭЦ пояснили:

ЯТЭЦ работает в штатном режиме.

Сегодня, 23 сентября на Якутской ТЭЦ проводятся плановое опробование работы водогрейного котла №3 на резервном жидком топливе. В рамках выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. В ходе наладки режима работы оборудования из дымохода над станцией кратковременно образовалось облако копоти. Это штатная ситуация, обусловленная технологическим процессом. Через некоторое время дымовые газы из труб Якутской ТЭЦ вновь приобретут привычный белый цвет.

Станция работает в нормальном режиме, обеспечивая потребителей теплом в полном объеме.