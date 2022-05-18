Фотофакт: Якутяне снимают первый урожай!

В Якутии только-только проклюнулись первые подснежники, а якутяне уже снимают первый урожай!

Так, блогер Георгий БАШАРИН в середине мая порадовал подписчиков фото первых редисок, которые они с женой Еленой БАШАРИНОЙ вырастили в теплице на своем участке на Сергеляхе. Огородный сезон в Якутии не начинается, он уже в полном разгаре!