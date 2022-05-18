18.05.2022
13:00
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Желток
Фотофакт: Якутяне снимают первый урожай!
В Якутии только-только проклюнулись первые подснежники, а якутяне уже снимают первый урожай!
Так, блогер Георгий БАШАРИН в середине мая порадовал подписчиков фото первых редисок, которые они с женой Еленой БАШАРИНОЙ вырастили в теплице на своем участке на Сергеляхе. Огородный сезон в Якутии не начинается, он уже в полном разгаре!
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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