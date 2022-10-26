26.10.2022
19:12
241
Якутия
Фотофакт: Якутяне на Донбассе
Глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев ознакомился с работой якутских врачей в Кировском. Моменты рабочей встречи с главным врачом Иваном Луцканом, сообщает тгк Балабкина Бриф.
Фото: Балабкина Breif
Источник: Балабкина Breif
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