26.10.2022
19:12
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Якутия

Фотофакт: Якутяне на Донбассе

Глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев ознакомился с работой якутских врачей в Кировском. Моменты рабочей встречи с главным врачом Иваном Луцканом, сообщает тгк Балабкина Бриф.

Фото: Балабкина Breif
Источник: Балабкина Breif

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