Фотофакт: Якутское сэргэ установлено в Норвегии

Очередное якутское сэргэ установил общественный деятель и бизнесмен, организатор ювелирной фирмы «Киэргэ» Александр ПАВЛОВ. На этот раз в Норвегии.

В Норвегии, в деревне викингов Фефоре прошла так называемая «Неделя Силы» — Fefor Power Week. Силачи со всего мира приехали, чтобы помериться силами в различных видах состязаний в рамках Игр викингов. Впервые в программу соревнований включён якутский мас-рестлинг. Турнир по мас-рестлингу прошел под звучным названием «Mas-wrestling Viking challenge”.