24.07.2022
19:12
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Мультикультурная Якутия
Фотофакт: Якутское сэргэ установлено в Норвегии
Очередное якутское сэргэ установил общественный деятель и бизнесмен, организатор ювелирной фирмы «Киэргэ» Александр ПАВЛОВ. На этот раз в Норвегии.
В Норвегии, в деревне викингов Фефоре прошла так называемая «Неделя Силы» — Fefor Power Week. Силачи со всего мира приехали, чтобы помериться силами в различных видах состязаний в рамках Игр викингов. Впервые в программу соревнований включён якутский мас-рестлинг. Турнир по мас-рестлингу прошел под звучным названием «Mas-wrestling Viking challenge”.
Фото: предоставлено Александром ПАВЛОВЫМ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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