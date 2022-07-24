24.07.2022
19:12
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Мультикультурная Якутия

Фотофакт: Якутское сэргэ установлено в Норвегии

Очередное якутское сэргэ установил общественный деятель и бизнесмен, организатор ювелирной фирмы «Киэргэ» Александр ПАВЛОВ.  На этот раз в Норвегии.

В Норвегии, в деревне викингов Фефоре прошла так называемая «Неделя Силы» — Fefor Power Week. Силачи со всего мира приехали, чтобы помериться силами в различных видах состязаний в рамках Игр викингов. Впервые в программу соревнований включён якутский мас-рестлинг. Турнир по мас-рестлингу прошел под звучным названием «Mas-wrestling Viking challenge”.

Александр Павлов на состязании викингов в Норвегии установил сэргэ
Фото: предоставлено Александром ПАВЛОВЫМ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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