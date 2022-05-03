03.05.2022
21:59
426

Погода

Фотофакт: якутское село ушло под снег

Сегодня село Илбенге Вилюйского улуса завалило снегом — зима напоследок пошалила.

Фото: тгк Дьиикэй
Источник: тгк Дьиикэй
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх