Фотофакт: Якутские студенты устроили флэшмоб

Зрелищное действо развернулось вчера поздно вечером на территории студенческого общежития Якутского медицинского колледжа. В девять вечера (ждали, когда стемнеет), студенты колледжа вышли на флешмоб, который посвятили 75-летию Великой Победы.

Участники акции выстроились таким образом, что в абсолютной темноте высветились стилизованные надписи «75», «ПОБЕДА» и «УРА!», символизирующие 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне и собственное отношение студентов колледжа к этой знаменательной дате.

Случайные прохожие и жители соседних домов, наверное, были сначала удивлены, а потом, я думаю, следили за действиями студентов уже с восторгом. Ребята сами сняли то, что получилось, с высоты третьего этажа и отправили фотографии тем, кто не смог принять участие в акции: друзьям, преподавателям, родным.

Вот и я получила среди ночи трогательные фотографии, и с утра разыскала тех, кто был участником студенческого флэшмоба.

— Организовал флешмоб Совет общежития, а идею нам подала наш воспитатель Туйаара Алексеевна Алексеева, — сказал участник акции, председатель Совета общежития Якутского медицинского колледжа Иван Захаров. — Всего приняло участие 250 студентов. Мы посвятили акцию памяти наших дедов и прадедов, солдат Великой Отечественной войны 1941-45 годов. В каждой семье есть родственники, воевавшие на фронте, есть погибшие на войне. Мы помним и чтим их память, и эта память священна и благодарна. Чтобы жить с честью, мы должны знать свою историю, почитать ветеранов войны и тыла и гордиться теми, кто подарил нам мирное небо и светлое будущее.

— Какое значение имеют подобные мероприятия для молодежи? – спросила я воспитателя общежития ЯБМК Туйаару Алексееву.

— Пока мы помним прошлое своего народа, у нас есть будущее, — сказала она. — Такие мероприятия, как наш вчерашний флэшмоб, имеют огромное воспитательное значение. Это, прежде всего, память, уважение к истории, гордость подвигом поколения сороковых. Ребята очень активно приняли участие, несмотря на то, что было поздно. Такие мероприятия сплачивают ребят.

— Трудно было организовать ребят? Все-таки 250 человек…

— Конечно, очень сложно было в организационном плане. Я сама «строила» ребят с третьего этажа, давала команды руководителям групп, «выравнивала ряды», в одну букву надо было поставить примерно по сто человек, и рада, что все получилось. В руках участники флэшмоба держали сотовые телефоны, фонарики которых включались одновременно. Всем очень понравилось мероприятие, в общежитие вернулись возбужденные, какие-то вдохновленные, радостные и еще долго делились впечатлениями, отправляли фотографии однокурсникам. У нас многие работают в больницах, и те, кто попал в ночную смену, очень жалели, что не приняли участие.

В преддверии 75-летия Победы в трудовых коллективах проводится немало различных мероприятий, большинство из которых, конечно, направлены на помощь ветеранам и очень важно задействовать в них молодых, чтобы напомнить им о подвиге старшего поколения. Чтобы помнили!

