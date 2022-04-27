Фотофакт: Якутские красавицы на большом осуохае 😍

Якутские красавицы на большом осуохае в честь 100-летия ЯАССР 🤩 Народ собрался на Комсомольской площади — делится газета «Эхо столицы» в своем телеграм-канале.

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