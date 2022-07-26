26.07.2022
23:57
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Культура

Фотофакт: Якутские художники в Монголии

Делегация якутских художников во главе с председателем Союза художников Ольгой СКОРИКОВОЙ в восторге от пребывания в Монголии.

Якутские художники встретились с директором Национальной галереи Монголии.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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